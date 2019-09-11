النجم الأرجنتيني يحقق رقمًا تاريخيًا أمام المكسيك

استطاع المهاجم الأرجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مباراة ​المنتخب الأرجنتيني​ أمام منتخب المكسيك والتي انتهت بفوز التانغو بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.



وأصبح مهاجم الإنتر أول لاعب أرجنتيني يسجّل هاتريك أمام المكسيك منذ عام 1930 عندما سجل المهاجم السابق جويليرمو ستابيلي هاتريك آنذاك.



وبات في رصيد مارتينيز 6 أهداف من أصل 12 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، ويعتبر حاليًا لاعبًا أساسيًا في صفوف الإنتر إلى جانب روميلو لوكاكو في تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي والتي تعتمد على خطّة الـ3-5-2.