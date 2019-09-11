"السيمفونى" يعزف أعظم المؤلفات الروسية بالاوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلًا تحت عنوان "أعظم المؤلفات الروسية"، بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز، فى الثامنة مساء السبت 14 سبتمبر على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج نخبة من أهم المؤلفات الكلاسيكية التى وضعها مؤلفون روس منها، متتابعة طائر النار لـ ايجور سترافينسكى، تنويعات روكوكو للتشيللو والاوركسترا لـ بيتر اليتش تشايكوفسكى والسيمفونية الاولى لـ ديمترى شوستاكوفيتش.



يذكر ان القرن التاسع عشر شهد ظهور خصوصية الموسيقى الروسية من خلال الحان واناشيد واغان شعبية ورقصات فلكلورية الى جانب الات وترية وهوائية وايقاعية تحمل طابع البلاد، وكانت بطرسبورج اهم المدن التى انتشرت بها الموسيقى حيث مضى الفنانون يحيون الحفلات الموسيقية في المسارح والشوارع، ومن أهم المؤلفين الروس خلال تلك الحقبة جليتكا ( 1804 – 1857 )، مودست ( 1839 – 1881 )، سيزار كيوى ( 1835 – 1916 )، كورساكوف ( 1844 – 1908 )، تشايكوفسكى ( 1840 – 1894 ) وغيرهم.