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رياضة

جراهام آرنولد يشيد بالروح القتالية للاعبيه أمام الكويت

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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أشاد ​جراهام آرنولد​ مدرب ​منتخب أستراليا​ بالبداية القوية التي حققها فريقه أمام ​منتخب الكويت​ بعد الفوز عليه 3-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​.

وأضاف أن الشوط الأول كان ممتازًا وضغطنا على الفريق المقابل بصورة جيدة ولم نسمح له بصناعة أي فرصة لكن في الشوط الثاني كان المستوى أقل.

وأشار أرنولد إلى أن الروح القتالية لدى اللاعبين كانت رائعة، ولكنهم تأثروا من الإرهاق نتيجة الظروف المناخية وأن التبديلات الثلاث التي قام صنعت فارقًا كبيرًا.

وأكد مدرب أستراليا في الختام أن لديهم عددًا من اللاعبين عديمي الخبرة اكتسبوا تجربة رائعة من خلال التواجد في منطقة الشرق الأوسط .

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