راموس يتحدث عن مستقبله المجهول مع ريال مدريد

تحدث النجم الإسباني سيرجيو ​راموس​ قائد ومدافع فريق ​ريال مدريد​ الإسباني، عن مستقبله القادم مع ناديه الحالي سواء كان في الاستمرار مع الفريق او الرحيل خلال الفترة المقبلة.



وبحسب التقارير الصحفية الفرنسية، فإن راموس هو من أهم اللاعبين بالنسبة للمدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، وهو لا يرى نفسه خارج هذا النادي الذي انضم ايه في عام 2005، وهو اصبح عمود أساسي من عواميد الفريق، إلا أنه يتم انتشار الكثير من التكهنات خلال الفترة الأخيرة حول مستقبله برفقه الفريق، الا ان راموس وفي حديث صحفي أكد استمراره مع الفريق.



وخلال حديث صحفي قال: " حاليا ليس هناك اي امر للقلق ما زال لدي عقد لمدة عامين في ريال مدريد، وهذا شيء لا يقلقني، أنا أستمتع بالبقاء هنا كل يوم، لا أرى نفسي في فريق آخر غير ريال مدريد".