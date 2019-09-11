الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاب يقفز من أعلى كوبري قصر النيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
نجحت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، الأربعاء، في إنقاذ شخص حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري قصر النيل بسبب خلافات عائلية.

لاحظت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل سقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري قصر النيل محاولًا الانتحار.

على الفور، أمكن انتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر إلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بخلافات عائلية.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

عكاشة يكشف مصادر تمويل الإرهاب بعد خفض تركيا إنفاقها

منذ يوم

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

منذ حوالي 14 ساعة

هدى تحكى مأساتها مع "مرات أبوها": "عذبتنى وأنا بنت.. وضبطتها مع زوجى"

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

"الدهون الخفية" أكثر خطورة على النساء من الرجال

ارتفاع إصابة شباب الدول مرتفعة الدخل بسرطان القولون

"الكوليرا" تفتك بولاية النيل الأزرق فى السودان

غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة

الرئيس نيوز

المؤبد لبديع والشاطر والبلتاجي وآخرين في "التخابر مع حماس"

ظهور غريب لوائل غنيم.. ومحلل نفسي يعلق على حالته

ارتفاع إيرادات هيئة الطاقة لـ1.82 مليار جنيه بزيادة 90% عن العام الماضى

انتهاء مسودة التقرير السنوى عن أداء الحكومة من يونيو «2018 إلى 2019»

منوعات

أكثر مطار تأخيرا في الرحلات الجوية على مستوى العالم

الإضاءة الملائمة تبقي الشعاب المرجانية سعيدة في حوض السمك

علماء يكشفون سر فائدة "قيلولة بعد الظهر"

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

كشكول

بالصور.."النيلي" يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد بمطروح والنجيلة

تعليم الإسكندرية: انتظام قوافل المتابعة بطابور الصباح في المدارس

"خطر التكفير في المجتمع" ندوة لخريجى الأزهر بليبيا

مدير العجوزة التعليمية تشيد بانتظام الدراسة في مدرسة خديجة الابتدائية

إسلام سياسي

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن الإخوان لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين

صحيفة أمريكية تكشف خطة أردوغان لمواجهة الأكراد فى شمال سوريا


زيت وسكر

“الإسكان” تُعلن عن موعد سداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة لتحويل النفايات إلى ووقود لمصانع الأسمنت

“القوى العاملة”: تحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات لمصريين عن عملهم بالسعودية

لماذا يزور وفد مصري من الوزارات والبرلمان أمريكا حاليًا؟

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض جماعى للتشكيليين بجاليري المشربية

سيرة "كونسيساو إيفاريستو" من خادمة إلى أشهر كاتبات البرازيل

"عمران القاهرة عند رواد الواقعية الجديدة" بجمعية نقاد السينما

"أضواء جدیدة على رنك الدبوس" بمعهد إيفاو

صفحتنا ع الفيس بوك