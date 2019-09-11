شاب يقفز من أعلى كوبري قصر النيل

نجحت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، الأربعاء، في إنقاذ شخص حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري قصر النيل بسبب خلافات عائلية.



لاحظت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل سقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري قصر النيل محاولًا الانتحار.



على الفور، أمكن انتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر إلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بخلافات عائلية.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.