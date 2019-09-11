شرطة البيئة تضبط 213 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، الأربعاء، عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات "الجيزة، القليوبية، المنوفية".



أسفرت الحملات الأمنية عن تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات واقعة على منافع الرى والصرف، وضبط 42 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات عبارة عن انبعاث أدخنة كثيفة، وضبط 3 مصانع، ومخزنين لتصنيع وتخزين المواد الغذائية بمضبوطات بلغت 213 طن مواد غذائية مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.



وضبط مخزن أسمدة زراعية ضًبط بداخله 39 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 86 قضية صيد مخالف متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.