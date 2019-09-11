أمن المنافذ يضبط 188 هاربًا من أحكام قضائية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها وجرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات ـ خلال 24 ساعة ـ عن ضبط 12 قضية تهريب، وكان من بين المضبوطات "قطع غيار سيارات، ملابس أجنبية الصنع، أدوات صحية، مستلزمات شيش إلكترونية، عقاقير طبية، مستحضرات تجميل، سجائر إلكترونية، إكسسوارات وهواتف محمولة، ساعات يد"، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 2 مليون و500 ألف جنيه.



كما تم ضبط 995 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية وضبط 188 محكومًا عليهم في قضايا متنوعة في مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 45 قرصًا مخدرًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 38.5 جرام، فضلًا عن ضبط قضيتين تزوير إقامة، هجرة غير شرعية.



وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط 480 ألف جنيه مصري، وفي مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، تم ضبط 3 قضايا.



وفي مجال الأمن العام تم ضبط 43 قضية جنائية عبارة عن "مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، وصيد دون تصريح، تزوير، عدم حمل تحقيق شخصية، انتهاء فترة التصريح، تسول".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة.