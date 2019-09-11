مداهمات وعمليات توقيف في بلجيكا ولندن وموناكو بسبب قضايا فساد

أفادت النيابة العامة البلجيكية اليوم الأربعاء، بأن الشرطة التي تحقق في قضية فساد مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من أندرلخت البلجيكي الى نيوكاسل يونايتد الانكليزي، داهمت ممتلكات في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت شخصين، بمن فيهما وكيل لاعبين الأربعاء.



وتحقق الشرطة التي داهمت ايضًا مقر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، في مسألة تبييض أموال مشتبه بها متعلقة بصفقات انتقال بينها وصول ميتروفيتش الى نيوكاسل عام 2015 بصفقة بلغت 18،5 مليون يورو.



وتحت إشراف قاضي مكافحة الفساد في بلجيكا، قامت الشرطة وسلطات الضرائب بعمليات تفتيش يومي الثلاثاء والأربعاء وأوقفت وكيل لاعبين في موناكو وشريكه في مدينة لييج البلجيكية.



وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن "الوقائع تتضمن بشكل خاص عمليات تبييض أموال وفساد في صفقات انتقال لاعبي كرة قدم".