"كيل" يتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بالربع الثالث بنسبة 0.3%

توقع معهد كيل الألماني لاقتصاد العالمي (إي إف دابليو) انكماشا أكثر وضوحا للاقتصاد الألماني في الربع الثالث من هذا العام، وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، الذي سجل انكماشا بنسبة 1ر0%.



ويتوقع المعهد أن يحقق أقوى اقتصاد في أوروبا نموا هذا العام بنسبة 4ر0% فقط.

وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 5ر1%.



ويتحدث خبراء الاقتصاد عن "ركود تقني" حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.