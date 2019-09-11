الأمن العام يضبط 219 سلاحًا ناريًا

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عدة حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 219 سلاحًا ناريًا بينها 68 بندقية، 291 قضية مخدرات، وتنفيذ 82974 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.