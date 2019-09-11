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تقارير ومتابعات

أولياء الأمور يستغيثون من طلبات المعلمين:" الكشاكيل أسعارها نار"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
آية سالم - حسام عسل
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انتهى منذ قليل، اليوم الأربعاء، أول يوم دراسي، لتلاميذ سنة أولى ابتدائي، بمدرسة نور المعارف للتعليم الأساسي، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة.

واحتشدت أعداد كبيرة من أولياء الأمور، أمام بوابات المدرسة، في انتظار خروج ابنائهم، الذين تفاجأوا بورقة مدون فيها طلبات المدرسين، التي لم تقتصر على الكشاكيل والكراسات فقط.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن طلبات المدرسين مبالغ فيها، فى ظل أرتفاع أسعار الكشاكيل والكراسات، وهناك طلبات ببعض الالعاب الصغيرة، الوان، وكراسات رسم، علاوة على اوراق للزينة.

وتابع أولياء الأمور أنه مستلزمات اليوم الأول تجاوزت ٢٠٠ جنيها، فما حال بقية الطلبات والمستلزمات في الأيام التالية.

بدأت اليوم الدراسة بنظام التعليمي الجديد بمرحلة الطفولة المبكرة بصفوف رياض الأطفال «كي جي 1، كي جي 2»، بالإضافة للصفين الأول والثاني الابتدائي، يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري.

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