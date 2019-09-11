وزير خارجية المالديف يزور الصين الثلاثاء المقبل

يزور وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد الصين، خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر الجاري.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، في تصريح اليوم الأربعاء، إن زيارة وزير خارجية المالديف إلى الصين تأتي بناءً على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي.