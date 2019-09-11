سقوط 127 متهمًا بالابتزاز والنصب على "فيسبوك"

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الأربعاء، من تحرير 126 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.



وتنوعت القضايا بين "ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، اختراق وسرقة حسابات، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة، ترويج لبيع آثار، ترويج لأعمال دجل"، عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 134 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و127 متهمًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.