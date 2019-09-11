مدارس تستقبل تلاميذ الصف الأول الإبتدائى بالهدايا

استقبلت مدرسة نور المعارف للتعليم الأساسي، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، تلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، صباح اليوم الاربعاء، بالهدايا لترغيبهم في المدرسة.



صممت إدارة المدرسة بطاقة تعريفية على اشكال الورود، وكتبت عليها كنية التلميذ للتعريف به، علاوة على البالونات وتقديمها كنوع من الهدايا للاطفال، كما تم توزيع ألعاب صغيرة كهدية مقدمة من المدرسة في أول يوم دراسي.



جدير بالذكر أن الدراسة بدأت لتلاميذ النظام التعليمي الجديد بمرحلة الطفولة المبكرة، والصفين الأول والثاني الابتدائي، يوم الأربعاء 11 سبتمبر، على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري.



