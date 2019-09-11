النمسا تقرر تخصيص مليونى يورو لصالح اللاجئين السوريين

قرر مجلس الوزراء النمساوي اليوم، تقديم مساعدات إنسانية بلغ مجموعها مليوني يورو، لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان.



وقال ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، فى تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني يزداد سوءًا بسبب النزاع السوري وتدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة.



وأضاف الوزير أنه سيتم توفير الأموال عبر لجنة الصليب الأحمر الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، وسيتم استخدام معظم التمويل لإعادة تأهيل ضحايا الألغام.



وقال وزير الخارجية النمساوي: "إنه انطلاقا من تقاليد النمسا الإنسانية تدعم البلاد الجهود الدولية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة في الدول المضيفة، وتقديم رعاية أفضل للاجئين السوريين في المنطقة، إلى جانب العمل على الحد من حركات الهجرة واللاجئين".



ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والديموجرافية في الأردن ولبنان لا تزال كثيرة، بسبب قربهما المباشر من سوريا، مشيرا الى أن الوضع الإنساني في البلدان المضيفة يزداد حدة، موضحا أنه منذ العام 2011 استقبل لبنان ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني من سوريا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية، كما استقبل الأردن نحو 660 ألف لاجئ فى ذات الفترة، نصفهم تقريبًا من الأطفال.