سيد رجب ينفي التحضير لموسم ثالث من "أبو العروسة"

نفى الفنان سيد رجب ما تردد في الآونة الأخيرة حول استعداد صناع مسلسل "أبو العروسة" للتحضيرات اللازمة لبدء تصوير موسم ثالث من العمل.



وقال "رجب" في تصريح لـ"الدستور" إنه لا صحة لما تردد حول الاتفاق على موسم ثالث للعمل، مشيرًا إلى أنه يتمنى ذلك خاصة أنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال موسميه الأول والثاني، لافتًا إلى أنه منشغل حاليًا في أعمال فنية أخرى لكن لم يتعاقد عليها بشكل رسمي حتى الآن.



ويعرض الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" حاليًا على شاشة قناة DMC، بناءً على طلب جمهور المسلسل، خاصة بعدما حصد إشادات كبيرة من النقاد وجمهور السوشيال ميديا.



ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.