الحشد الشعبي يطلق النار على طائرات مسيرة حلقت فوق مقاره

أطلق الحشد الشعبي في العراق النار على طائرات مسيرة حلقت فوق مقاره في محافظة صلاح الدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية، فيما كشف نائب عراقي، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل هي المسؤولة عن قصف مخازن ومواقع الحشد الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال عبد الخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في تصريح لإذاعة محلية: "إن اللجان الحكومية بشأن التحقيق في أسباب الانفجارات في أكداس (مخازن ومواقع) الحشد الشعبي أنهت أعمالها".



وأضاف، أن اللجنة توصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة، موضحًا أن الجانب الأمريكي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي، بأن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيرة، لافتًا إلى أن بعض الضربات تم الإعلان عنها، والبعض الأخر تم التكتم عليها‎.