"كارت ميزة" للموظفين.. احصل على 30 % من راتبك قبل صرفه
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:28 م
أسماء إبراهيمطباعة
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، أمس، عن بدأها في إجراءات استبدال حوالي 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤمنة، بداية من أول سبتمبر الجاري.
ويرصد "الدستور" أبرز 5 خدمات يقدمها كارت "ميزة":
1-استقبال الحوالات محليا وخارجيا.
2-تتيح 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر.
3- تساهم بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر.
4- وفر كل الخدمات البنكية "سحب، وإيداع، وتحويل".
5- يتم إصدار البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.
ويرصد "الدستور" أبرز 5 خدمات يقدمها كارت "ميزة":
1-استقبال الحوالات محليا وخارجيا.
2-تتيح 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر.
3- تساهم بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر.
4- وفر كل الخدمات البنكية "سحب، وإيداع، وتحويل".
5- يتم إصدار البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.