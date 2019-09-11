"كارت ميزة" للموظفين.. احصل على 30 % من راتبك قبل صرفه

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، أمس، عن بدأها في إجراءات استبدال حوالي 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤمنة، بداية من أول سبتمبر الجاري.



ويرصد "الدستور" أبرز 5 خدمات يقدمها كارت "ميزة":



1-استقبال الحوالات محليا وخارجيا.



2-تتيح 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر.



3- تساهم بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر.



4- وفر كل الخدمات البنكية "سحب، وإيداع، وتحويل".



5- يتم إصدار البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.