إحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية في إيتاي البارود للتحقيق

قرر محافظ البحيرة إحالة 13 من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود للتحقيق؛ لعدم توقيع إنصراف ومخالفة قواعد الانضباط الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات المحافظ لإدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بعمل وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.



هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الدور الرقابي واستمرار عمل تلك اللجان لمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات المحلية والمصالح والمديريات الخدمية والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة.



يأتي ذلك في ظل الرقابة التي تقوم بها المحافظات على المنشآت التعليمية مع أول أيام الدراسة.