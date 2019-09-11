سيدة تنصب على أهالي البحيرة في مليون و500 ألف جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، الأربعاء، في ضبط سيدة نصبت على عدد من المواطنين واستولت منهم على مليون ونصف المليون جنيه بزعم توظيفها.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا من 4 مواطنين بالبحيرة، بتلقي سيدة مبالغ مالية منهم بلغت مليون ونصف المليون جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها مالكة محل ملابس جاهزة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.