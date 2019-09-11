100 فرصة عمل جديدة ببنى سويف براتب يصل لـ2600 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر نحو 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 2600 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مراقبين أمن بالرحاب، وذلك براتب 2400 جنيه، ومراقبين أمن بأكتوبر، براتب 2600 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بسكن مجهز، وجبة ساخنة، مواصلات داخلية، 4 أيام إجازة، تأمين اجتماعي وصحي، وفيزا لقبض المرتب.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، أن يتراوح عمره من 21 إلى 45 سنة، وذلك لجميع المؤهلات، بشرط أن يكون المتقدم لإحدى تلك الوظائف يجيد القراءة والكتابة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التقدم لمكتب تشغيل بني سويف، وتقديم "أصل شهادة الميلاد، أصل الشهادة العسكرية، أصل المؤهل، فيش جنائي ساري، و6 صور شخصية"، وذلك على عنوان، حدائق الأهرام، البوابة الأولى، فيلا 116 بـ شارع 7، أو الاتصال على 01129612661، 01000960839