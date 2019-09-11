صور.. "كشط" دائري المعادي يسبب كثافات مرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور عن سبب الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري المتجه من المعادي إلى المنيب.



وقالت مصادر أمنية، إن وجود كثافات متحركة على الطريق الدائري للمتجه من المعادي اتجاه المنيب سببها وجود أعمال كشط على الطريق لتحقيق السيولة المرورية ومنع وقوع حوادث، وتزامنًا مع دخول الطلبة للمدارس.



وأمر اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية عن الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية ورفع الأعمال على الطريق.