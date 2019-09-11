مندوب تسويق ينصب على مالكة شركة لتسهيل قرض بـ15 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في القبض على مندوب تسويق بإحدى الشركات؛ لاتهامه بالنصب على شركة والاستيلاء من مالكتها على 450 ألف جنيه بدعوى مقدرته على مساعدتها في الحصول على قرض قيمته 15 مليون جنيه.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا يفيد بتضرر شركة بمدينة نصر من موظف بأحد البنوك نصب على مالكة الشركة واستولى على 450 ألف جنيه، بزعم إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة قيمته 15 مليون جنيه من البنك على غير الحقيقة.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص استغل طبيعة عمله كمندوب تسويق بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك على تقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك ونصب على مالكة الشركة.



وتبين أنه استولى منها على 450 ألف جنيه عقب إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض باسم الشركة المملوكة لها، كما أوهمها بوجود بعض الاعتراضات على شركتها فى الحصول على قروض، وأنه يمكنه إنهاء تلك الاعتراضات من البـنك والحصول على الموافقة لإعطائها قرضًا قيمته 15 مليون جنيه حيث وقعت على 15 شيكًا بنكيًا منسوب للبنك مانح القرض قيمة كل شيك مليون جنيه كضمان لذلك القرض.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمقر الشركة محل عمله، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة.



وأضاف أنه تصرف في المبالغ المالية التي استولى عليها من مسئولي الشركة الشاكية في شراء شقة سكنية عقب ارتكابه الواقعة بمبلغ 500 ألف جنيه، وأنه زور الشيكات البنكية المنسوبة للبنك بنفسه من خلال برامج الكمبيوتر عن طريق المحو والتعديل باستخدام ماسح ضوئي "إسكانر" وإعادة طباعته من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به بمسكنه وذلك لإيهام مالكة الشركة بجدية القرض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.