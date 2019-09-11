تؤهله ليصبح ضابطًا.. أم تستقبل طفلها بعلم مصر في أول يوم دراسى

استقبلت والدة الطفل أدهم إبراهيم، ابنها التلميذ بالصف الأول الإبتدائي بعلم مصر في نهاية اليوم الدراسي الاول بمدرسة الجمهورية بمدينة شببين القناطر بمحافظة القليوبية.



وقالت والدة أدهم إنها تريد أن ترسخ حب الوطن في وجدان الصغير، موضحة أنها تؤهله ليتحقق حلمه في أن يصبح ضابطًا.



بدأت اليوم الدراسة لنظام التعليمي الجديد بمرحلة الطفولة المبكرة بصفوف رياض الأطفال، بالإضافة للصفين الأول والثاني الابتدائيين، الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري.

