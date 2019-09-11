انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة

انطلقت اليوم الأربعاء صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، دون التوضيح عن أسباب إطلاق الصافرات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، يأتي هذا في الوقت الذي قال فين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ينوي ضم كلا من الأغوار وشمال البحر الميت إلى الأراضي الإسرائيلية في حالة فوزه في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.



وفي السياق نفسه، فقد قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي إن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف جنوب الدولة العبرية.



وذكر في بيان أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع.