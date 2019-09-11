بدء جلسة الحكم على 24 متهمًا بـ"التخابر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.



وقضت محكمة النقض بعد ذلك بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.