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حوادث

ضبط 33 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الطرق السريعة؛ للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ195 سائقًا، وإثبات تعاطي 33 منهم مواد مخدرة أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.

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