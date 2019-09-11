ضبط 33 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الطرق السريعة؛ للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ195 سائقًا، وإثبات تعاطي 33 منهم مواد مخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.