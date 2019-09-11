تجديد حبس المتهمين بسرقة الدراجات البخارية في النهضة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما الدراجات البخارية بمنطقة النهضة.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما "سلامة. م"، و"فادي. ن" عاطلين، اعترفا بسرقة الدراجات البخارية لتغيير ملامحها وبيعها فسرقا 3 دراجات بأسلوب المغافلة وفشلا في بيعهما.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات مو مواطنين لقسم شرطة السلام ثان تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.