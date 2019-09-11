مصر تبحث مع "بيكرهيوز" الأمريكية مشروع تطوير قطاع البترول

التقى وزير البترول والثروة المعدنية، بوفد من مسئولي شركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية ضم مدير عام العمليات والرئيس التنفيذي لأنشطة التحكم والقياس، حيث تم مناقشة دفع التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج العمل بمشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول، وخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الشابة وإتاحة الحلول الرقمية المتطورة لقطاع البترول المصرى عبر المساهمة في تنفيذ البوابة الألكترونية لتسويق مناطق البحث والاستكشاف.



وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى عقدها وزير البترول مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مشاركته فى مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى فى ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الأنشطة البترولية المختلفة.