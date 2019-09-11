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جامعة أسيوط تستقبل العام الجديد بمسابقة "الكلية الأفضل"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي :
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تنظيم الجامعة لمسابقة أفضل كلية من حيث الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020م، والتي ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، وذلك للعام الثاني علي التوالي.

وأكد الجمال في ذلك على حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة الخدمات الطلابية وكافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن انتظام العملية الدراسية وتحسين سبل الرعاية والدعم المقدمة للطلاب، مشيرًا أنه سوف يتم تقييم الكليات خلال الفترة من 15 إلى 19 من سبتمبر الجاري على أن يتم إعلان النتائج وتكريم المراكز الثلاثة الأولى في حفل مراسم تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد بأرض المخيم الكشفي يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تنطلق في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد والعمل على رفع الكفاءة العامة بكافة المنشاَت والكليات والمعاهد على النحو الأمثل، والتي سبق أن فاز بالمراكز الثلاثة الأولي بها خلال العام الماضي كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم الكليات من قبل اللجنة المشكلة من قبل إدارة الجامعة.

وأضاف "غريب" أن معايير ونقاط التقييم للكليات تتضمن المداخل الرئيسية والبوابات والمدرجات والمرافق العامة، والتأكد من إجراء عمليات المراجعة الشاملة وإصلاح الأعطال بكافة المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش، وكافة الملحقات والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى التأكد من توافر وسائل الحماية المدنية، والمظهر الجمالي والذي يشمل أعمال النظافة وزيادة المساحات الخضراء، وتهذيب الأشجار، ودور الكلية في رفع الكفاءة العامة لمنشاَت ومرافق الجامعة.

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