وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة

أعلن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انتظام أعمال الدراسة للعام الدراسي الجديد 2019- 2020 لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي بكل المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح "الشناوي" أنه منذ الصباح الباكر تفقد مديرو الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتظام اليوم الدراسي والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أنه تم تأجيل الدراسة بمدرسة السلام الخاصة لتبدأ يوم 19 من سبتمبر الجاري، ومدرسة الأقباط الكاثوليك لتبدء يوم 21 من سبتمبر الجاري، وذلك لإنهاء أعمال الصيانة المتبقية بهما.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر كانت قد اتخذت حزمة من الإجراءات قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقًا لتوجيهات محافظ الأقصر، والتي تمثلت في فتح قاعات جديدة بعدد من المدارس وزيادة كثافة بعض الفصول لاستيعاب الكثافة الطلابية دون التأثير على جودة الخدمات التعليمية التي يتلقاها الطلاب.