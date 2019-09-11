إيداع 24 متهمًا بـ"التخابر" قفص الاتهام

أودعت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، منذ قليل، 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان قفص الاتهام؛ استعدادًا للنطق بالحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، حسن السايس، حضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.



وقضت محكمة النقض بعد ذلك بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.