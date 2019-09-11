بالصور.. بدء الدراسة في 728 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ

بدأت الدراسة في 728 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، منهم 580 مدرسة بها قاعات رياض أطفال، وعدد التلاميذ بالصف الأول والثاني الابتدائي 175 ألفًا و518 تلميذًا وتلميذة.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم والإدارات والمدارس، استعدت للعام الدراسى الجديد 2019 ـ 2020م، وأنها عقدت عدة اجتماعات مع جميع مدراء المراحل ومديرى الإدارات التعليمية، إضافةً إلى الجولات الميدانية بالمدارس، فضلًا عن انطلاق الأتوبيس الطائر بجولات مفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس، ومعالجة السلبيات قبل بدء العام الدراسي.



وأضافت "كشك"، أنها تابعت وصول الكتب للمدارس لبدء تسليمها للتلاميذ في 13 إدارة تعليمية، كما تابعت كافة الاستعدادات والتجهيزات بعد افتتاح 36 مدرسة ما بين مدارس جديدة، وفصول ملحقة بمدارس قائمة، لافتةً إلى أنه سيتم افتتاح عدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة، لتخفيض الكثافة في الفصول، مشيرةً إلى أنها تابعت أيضًا قاعات رياض الأطفال، ومدى جاهزيتها لاستقبال الأطفال.



وأوضحت "كشك"، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى حالة انعقاد تام، لمتابعة سير العملية التعليمية فى 728 مدرسة، منوهةً إلى أن عدد التلاميذ فى القاعات المدرسية لا يزيد عن 45 تلميذًا وتلميذة، وهناك قاعات يقل عدد الأطفال بها.