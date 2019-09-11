حملة نظافة لرفع كفاءة الشارع الخلفي لمعبد الكرنك

دفعت رئاسة حي شمال بالأقصر بقيادة أحمد زين العابدين، رئيس الحي، بالتنسيق مع قطاع النظافة بالحي، بعدد من فرق العمال وسيارات النقل والرش للتجريد ورفع المخلفات.



تم تفريغ صناديق القمامة بالشارع الخلفي لمعبد الكرنك وصولًا للمنطقة المعروفة باسم منطقة الفرنسيين، وتم رفع 7 أطنان تراكمات وقمامة، بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الحي.



وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن المناطق المجاورة للأماكن الأثرية تحظى بالكثير من الاهتمام نظرًا لكونها أحد مظاهر الاحتفاظ بالآثار، وكذلك المظهر الحضاري لتلك المدينة التاريخية العريقية، التي تمتد بالمعابد الأثرية، والمتاحف.