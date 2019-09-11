بسبب الإرهاق.. إلغاء ودية الإسماعيلي مع الشرق للتأمين

قرر الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إلغاء المبارة الودية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، مع فريق الشرق للتأمين، لتعرض اللاعبين للإرهاق بسبب تدريبات رفع الحمل البدني، والتي نفذها اللاعبين في التدريبات الجماعية للفريق أمس.



يذكر أن القرعة أوقعت الإسماعيلي في مواجهة مع أهلي بني غازي بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فى السادسة مساء الجمعة المقبل فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمي ملعب لقاء الإياب.



وكانت إدارة النادي الإسماعيلي، أعلنت طرح تذاكر المبارة اليوم بالبطاقة الشخصية، بسور النادي الإسماعيلي عند مدرسة الموهوبين، ونفذ ومنفذ تسليم تذاكر البيع الإلكتروني بالنادي الإسماعيلي أمام مدرسة الشهيد جواد حسني، على أن يتم فتح باب التذاكر على فترتين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ومن السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً.



وطرح النادي الإسماعيلي 7000 تذكرة لحضورالمبارة، بواقع 4000 تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر 20 جنيها، 1500 تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر 20 جنيها، 1500 تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر 100 جنيه، ولا يمكن لشخص الحصول على أكثر من تذكرة.