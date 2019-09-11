عروض فنية لجذب طلاب رياض أطفال إلى المدارس في القليوبية

توافد المئات من أطفال مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على مدارس المحافظة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.



وبدأ معلمو مرحلة رياض الأطفال بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات أول أيام دراسة بعرض بعض الألعاب والعروض الفنية التي تهدف إلى جذب الأطفال إلى المدارس وإدخال الفرحة والبهجة عليهم ودعم حبهم للمعلم والمدرسة بهدف تحفيزهم على حب التعلم ومذاكرة المواد العلمية المقررة.



من جانبه شدد طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، على موجهي المواد الدراسية بعدم الخروج من المدارس طوال فترة اليوم الدراسي وفحص جميع السلبيات وحلها، وأن تكون الزيارات واقعية مثل زيارات مدير الإدارة التعليمية بعيدًا عن الزيارات الصورية والتقارير المكتبية.



وحذر مديري المدارس من وضع جداول وهمية للمدرسين لمنع عمليات النقل وسد العجز في أماكن أخرى، مشيرًا إلى أهمية اهتمام المدرس والمدير والإدارة بمظهرهم أمام الطلاب لأنهم قدوة لهم.