مسؤول عراقي: التوقيع على عقد لحفر 20 بئرًا نفطية في الناصرية

صرح فياض النعمة وكيل وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء بان شركة نفط ذي قار وقعت عقدا لحفر 20 بئرا نفطية مع شركة الحفر العراقية بقيمة 128مليون دولار.



وقال النعمة، في كلمة بعد حفل التوقيع، إن هذا العقد يأتي "دعما من الوزارة للجهد الوطني لتطوير الإنتاج في حقل الناصرية من خلال حفر 20 بئرًا تضيف إلى معدلات الإنتاج في الحقل 40 ألف برميل من النفط الخام، فضلًا عن استثمار الغاز المصاحب بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز سيتم استخدامها كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".



وقال مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد، في كلمة مماثلة، إن العقد من العقود المهمة التي لها أثر في زيادة الطاقات الانتاجية من النفط الخام والغاز، حيث ستصل الطاقات الانتاجية لحقل الناصرية بعد انجاز عمليات الحفر إلى 200 الف برميل باليوم وزيادة الطاقة الانتاجية للغاز في الحقل لتصل إلى 100 مقمق باليوم ".