"تعليم البحر الأحمر" تحذر أصحاب المدراس الخاصة من المخالفات

قالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مدارس المحافظة استقبلت الطلاب المقرر بدء الدراسة لهم، اليوم الاربعاء، لافتةً الي أنه تم التأكد من خلال متابعة المديرية للمدارس وانتظام سير العمل بها.



وأضافت فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه فى حالة وجود شكاوى من مدارس خاصة سيتعرض مسئوليها للمسأله القانونية، مشيرةً الي أنه حتى الأن لم ترد شكاوى.



َوأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال لجان للمدارس الخاصة، للتأكد من عملها على أكمل وجه فى أول يوم دراسي، فى حالة وجود شكاوى سيتم محاسبة المقصيرين فورًا.