"شل" العالمية تضخ استثمارات بترولية جديدة في مصر

عقد وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، التى أكدت حرصها على تكثيف أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لدفع هذا النشاط.



وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة فرص دخول شل فى أنشطة بترولية جديدة فى مصر فى مجال تموين السفن بالوقود وتموين الطائرات.



جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى عقدها وزير البترول مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مشاركته فى مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى فى ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الأنشطة البترولية المختلفة.