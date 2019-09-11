سوريا: إعلان نتنياهو بشأن الأغوار انتهاك سافر للشرعية الدولية

أدانت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبته في فرض السيطرة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت، حال فوزه بالانتخابات المقبلة.



وقالت الخارجية السورية: "إن الوضع العربي الراهن مكّن كيان الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية، كما جددت الخارجية وقوف سوريا الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه".



واختتمت الخارجية السورية قائلة: "إن إعلان نتنياهو انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي المحتلة".