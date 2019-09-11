بالصور.. حملة نظافة وغسيل لشوارع الأقصر

واصل رجال حي جنوب، تحت إشراف حسن خليدي، رئيس الحي، صباح اليوم، تنفيذ حملة نظافة بنطاق الحي، وذلك لتمشيط منطقة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار مسيرة منظومة النظافة والتجميل المعدة بمدينة الأقصر، بناء على تعليمات مشددة من قِبل العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.



حيث تم رفع كل المخلفات وتفريغ صناديق القمامة وكنس وغسل أرصفة شارع أحمد عرابي وسكن الدريسة، ومتابعتها بصفة مستمرة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لكل شوارع الحي.



وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر أن عملية غسل الشوارع سوف تستمر حتى يتم الانتهاء من تنظيف كل شوارع المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الموسم السياحي الجديد.