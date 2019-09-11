شاهد.. هنا الزاهد بطرحة الزفاف قبل ساعات من الفرح

شارك الفنان عمر طلعت زكريا، متابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد عقب كتب كتابها على الفنان أحمد فهمي.



وظهرت "هنا" مرتدية الطرحة البيضاء الخاصة بفستان الزفاف، وعلق "عمر" على الصورة، قائلًا: "كتب الكتاب مبروك يا أختي".



ويقيم الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، حفل زفافهما، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.