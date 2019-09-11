صندوق النقد الدولي يطالب ألمانيا بالإنفاق لإنعاش الاقتصاد

يرى صندوق النقد الدولي أن ألمانيا لا يجب أن تنتظر حدوث أزمة اقتصادية حتى تبدأ في تعزيز الاستثمار العام، حيث يرى أن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه تحديات هيكلية.



وقال بول تومسون رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي في تصريحات له اليوم الأربعاء إن ألمانيا لديها سلسلة واسعة من القضايا طويلة الأجل تتضمن البنية التحتية ومشاركة المرأة في بيئة العمل والرقمنة، وأنها أشياء يمكن إنفاق المال عليها.



وأضاف تومسون: "ألمانيا ليست مقيدة بمستويات ديون ناتجة عن السعي نحو تحقيق مثل تلك التدابير النقدية والهيكلية الجيدة".



وتعرضت حكومة أنجيلا ميركل إلى ضغوطات مؤخرًا بسبب فائض الموازنة لديها حيث يرى شركائها التجاريين أنها متقشفة بلا داعي في حين يعاني اقتصاد منطقة اليورو.



ويرى مسئول الصندوق أن ألمانيا لا تحتاج إلى تحفيزات نقدية من أجل أسباب دورية، إنما لا يجب على ألمانيا أن تتوقف عن السعي نحو تحقيق مشاريع منطقية طويلة الآجل.



وأضاف: "ومن نفس المنطلق فأن الدول التي لديها أعباء ديون مرتفعة مثل إيطاليا فيجب عليها أن تواصل تحسن التمويل العام، ومثل تلك الممارسات يجب أن يتم تأجيلها فقط في حالة حدوث اتجاه هبوطي ملحوظ".