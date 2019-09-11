ضبط 4443 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث.



أسفرت الحملات- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن رصد 4443 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 97 مخالفة تجاوز سرعات و1925 مخالفة نموذج 125، ورصد 43 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، 26 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 72 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، حجز 63 دراجة بخارية وسيارة.



تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابات المختصة.