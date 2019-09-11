أكبر شركات البترول النمساوية تؤكد استعدادها للعمل فى مصر

التقى وزير البترول والثروة المعدنية، مع رانير سيلى الرئيس التنفيذي لشركة "أو ام فى" التى تعد أكبر الشركات النمساوية للبحث عن البترول والغاز، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى عقدها وزير البترول مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مشاركته فى مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى فى ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الأنشطة البترولية المختلفة.



وتم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وأكدت الشركة النمساوية استعدادها للعمل في مصر فى ضوء النجاحات التي تم تحقيقها.



وأشارت الى تطور مكانة مصر فى صناعة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات فى البحر المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعد من الأحداث المهمة التى شهدتها صناعة الطاقة بصفة عامة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.