الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها لليوم الثالث بسبب "إضراب الطيارين"

ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية " بريتش إيروايز" اليوم الأربعاء، العشرات من الرحلات الجوية، وذلك مع استمرار إضراب الطيارين.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان إنه على الرغم من أن أكثر من 90% من الخدمات تسير كالمعتاد، إلا أن الجدول الصباحي للرحلات يشهد تغييرات، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على إعادة المئات الطيارين لمواقعهم.



وقد ألغت بريتش إيروايز جميع رحلاتها الجوية ما عدا حفنة من الرحلات خلال الإضراب الذي استمر 48 ساعة وانتهى قبل منتصف الليل.



وقد أضر الإضراب بخطط سفر نحو 200 ألف شخص، كما كلف الشركة 40 مليون جنيه استرليني ( 49 مليون دولار) يوميا.



وقالت الشركة" طبيعة عملياتنا المعقدة والدولية تعني أن عودة جدول الرحلات الجوية للمعتاد سوف يستغرق بعض الوقت".



وكانت رابطة طياري الخطوط البريطانية قد قالت إنه يتعين على "بريتش إيروايز" العودة إلى مائدة التفاوض بـ"عروض جيدة " لتجنب الإضراب المقبل المقرر في 27 سبتمبر الجاري، أو مواجهة احتمالية تنظيم احتجاجات جديدة.