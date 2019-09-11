السيطرة على حالة حرق قش الأرز بكفر الشيخ (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، من ضبط حالة حرق قش للأرز بنطاق جمعية كفر الشيخ الزراعية، وتم السيطرة وإطفاء الحريق من المهد، وتم عمل محضر بيئة للمخالف تمهيدًا لتحويله للنيابة العامة.



ووجه اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جميع نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وكذلك رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، بالتركيز واليقظة الكاملة والمرور والمتابعة المستمرة للأراضي الزراعية المنزرعة لمحصول الأرز حتى لا تتكرر تلك الحالة، والتواصل معه مباشرة حال وجود حالات حرق قش الأرز حتى يمكن السيطرة عليها من المهد.



جاء ذلك، بحضور ناهد كمال، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، والدكتور صلاح الشريف، مستشار وزيرة البيئة، والمهندس عمر الدغيدى، مندوب فرع وزارة البيئة بمدينة طنطا، والمهندسة راندا محمود، مندوب فرع البيئة بطنطا، ومشرفى الجمعية الزراعية بكفر الشيخ.