الزناتي: "الصحفيين" تنظم رحلة إلى بورسعيد

أعلن حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين، عن تنظيم رحلة للصحفيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلى مدينة بورسعيد.



وقال الزناتى فى تصريحاته: الرحلة تستمر ٥ أيام بالمدينة الشبابية بشروط وأسعار الرحلات الخاصة بوزارة الشباب، مشيرًا إلى أن الرحلة تعد الثالثة التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مدار شهر واحد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعد رحلتى رأس البر وشرم الشيخ فى إطار التعاون بين نقابة الصحفيين والوزارة.



وأوضح الزناتى أنه سيبدأ الحجز فى رحلة بورسعيد بدءًا من غد الخميس،ومن المقرر أن تكون خلال الفترة من الجمعة ٢٠ وحتى الثلاثاء ٢٤ سبتمبر بسعر٢٠٠ جنيه للفرد، ويتم الحجز عبر لجنة النشاط بالنقابة لدى الزميل إسلام محمود.