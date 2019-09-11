محاكمة متهمين بقتل سيدة وسرقتها بالإكراه في المرج

أمرت نيابة المرج، الأربعاء، بإحالة متهمين بقتل سيدة وسرقتها بالإكراه، إلى محكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6945 لسنة 2018 عن أن المتهمين هما "نبيل. ف"، 25 عامًا، و"عمرو. م"، 26 عامًا.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بقتل المجني عليها.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.