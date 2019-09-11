"الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى" يواصل فعالياته

يشهد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة الـ"26"، 7 فعاليات تتضمن ورشة في الدراماتورج، وورشة في الرقص، ومحاضرة عملية عن المسرح الغنائي و4 عروض مسرحية لدول البرازيل وكسوفو والكويت ومصر



تبدأ في العاشرة صباحا محاضرة عملية بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية حول المسرح الغنائي يقدمها كل من "سوزانا مارس - إريك ليتل - كاترينا جالكا"، وفي الحادية عشرة تبدا أولى فعاليات ورشة "ذكريات الفضاء والجسد " للفنانة اليابانية تشيمي فوكوموري – بمدرسة الرقص - مركز الإبداع، وفي التوقيت نفسه تبدأ أولى فعاليات ورشة الدراماتورج للفنان الأسترالي بيتر إيكرسول بقاعة الأداب بالمجلس الأعلى للثقافة.



ويحظى جمهور لمعاصر والتجريبي بـ4 عروض مسرحية تبدا في الخامسة مساء بعرض " جزء من الفانية" لدولة الكويت وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، وفي السابعة ماء يقدم عرضين مسرحيين هما " The Miser " لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون، والعرض المصري "بهية" على مسرح الجمهورية، كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل وذلك على مسرح السلام.



يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة 22 عرضا مسرحيا، إضافة لـ6 ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.